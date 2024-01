Journées du bois œuvré Place des Etats-Généraux Lambesc, samedi 27 avril 2024.

L’association des Tourneurs et Arts du bois en Provence vous convient aux Journées du Bois Œuvré, deux jours pour tout connaître sur le bois et les techniques pour le travailler.

Exposition des œuvres de nos adhérents et démonstrations de tournage et chantournage. .

Place des Etats-Généraux Boulevard de la République

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourneursetartduboisenprovence@laposte.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 09:30:00

fin : 2024-04-28 18:30:00



