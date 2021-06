Journées d’Initiation à l’Herboristerie Soucirac, 20 juin 2021-20 juin 2021, Soucirac.

Journées d’Initiation à l’Herboristerie 2021-06-20 09:00:00 – 2021-06-20

Soucirac Lot Soucirac

40 EUR 40 40 9H : Accueil et présentation de l’herboristerie familiale

Au cours de ces journées nous ne nous contenterons pas d’identifier et de papoter autour des usages des plantes, nous cueillerons et transformerons les plantes pour un bon repas sauvage et des préparations galéniques autour d’un thème santé que nous approfondirons…

Organisées par la Yourte aux Fruits. Sur Inscription uniquement (Nombre de places limité à 5 personnes) au 06 22 06 09 80.

+33 6 22 06 09 80

©Myriam Zilles de Pixabay