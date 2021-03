Guewenheim Guewenheim Guewenheim, Haut-Rhin Journées d’initiation à la radiesthésie Guewenheim Catégories d’évènement: Guewenheim

Haut-Rhin

Journées d’initiation à la radiesthésie, 13 mars 2021-13 mars 2021, Guewenheim. Journées d’initiation à la radiesthésie 2021-03-13 08:45:00 – 2021-03-13 17:00:00

Guewenheim Haut-Rhin Guewenheim EUR La faïencerie de la Doller propose des cours d’initiation à la radiesthésie. Vous y découvrirez l’art de la détection des ondes et rayonnements telluriques émis par les sources ou failles. Vous apprendrez, pour cela, à manier la baguette et le pendule des sourciers. Notre monde est entouré d’énergies, il peut être parfois bénéfique de les redynamiser pour vivre dans un environnement plus apaisant. Grâce aux exercices pratiques proposés, vous pourrez vous essayer à purifier votre maison des mauvaises ondes ! Réservation obligatoire sur le site : http://faiencerie-doller.com/ Le matériel sera fournis pour la journée. +33 3 89 82 86 85 La faïencerie de la Doller propose des cours d’initiation à la radiesthésie. Vous y découvrirez l’art de la détection des ondes et rayonnements telluriques émis par les sources ou failles. Vous apprendrez, pour cela, à manier la baguette et le pendule des sourciers. Notre monde est entouré d’énergies, il peut être parfois bénéfique de les redynamiser pour vivre dans un environnement plus apaisant. Grâce aux exercices pratiques proposés, vous pourrez vous essayer à purifier votre maison des mauvaises ondes ! Réservation obligatoire sur le site : http://faiencerie-doller.com/ Le matériel sera fournis pour la journée.

Détails Catégories d’évènement: Guewenheim, Haut-Rhin Autres Lieu Guewenheim Adresse Ville Guewenheim