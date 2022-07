Journées d’histoire vivante à la Citadelle, 22 juillet 2022, .

Journées d’histoire vivante à la Citadelle



2022-07-22 – 2022-07-24

EUR Cet événement est placé sous l’angle de la mémoire du siège de Belfort de 1870-1871 et la création du département du Territoire de Belfort qui fête son centenaire. De nombreux animations, reconstitutions historiques, expositions et spectacles itinérants dans la Citadelle sont prévus pour petits et grands avec, entre autres, une soirée d’ouverture le 22 juillet et un jeu d’enquête nocturne le samedi 23 juillet. Proposées dans le cadre du Centenaire du Territoire de Belfort. Entrée libre. Programme détaillé sur musees.belfort.fr.

https://musees.belfort.fr/accueil-991.html

Cet événement est placé sous l’angle de la mémoire du siège de Belfort de 1870-1871 et la création du département du Territoire de Belfort qui fête son centenaire. De nombreux animations, reconstitutions historiques, expositions et spectacles itinérants dans la Citadelle sont prévus pour petits et grands avec, entre autres, une soirée d’ouverture le 22 juillet et un jeu d’enquête nocturne le samedi 23 juillet. Proposées dans le cadre du Centenaire du Territoire de Belfort. Entrée libre. Programme détaillé sur musees.belfort.fr.

dernière mise à jour : 2022-07-07 par