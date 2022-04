JOURNÉES D’HISTOIRE RÉGIONALE Saint-Dié-des-Vosges, 5 mai 2022, Saint-Dié-des-Vosges.

2022-05-05 14:00:00 – 2022-05-05 18:00:00

Cette 13ème édition s’intitule “Voyage au coeur de l’Histoire : transports et communications”.

Embarquez pour un voyage dans le passé ! Des automobiles, aux trains, en passant par les avions, tramways, les ponts ou les télégraphes…. Les infrastructures et les moyens de transports sont d’incroyables révélateurs de notre Histoire par leur présence dans tous les domaines de la société, du commerce à la guerre en passant par les loisirs ! De Cugnot à Bugatti, notre région a produit un riche patrimoine et la mobilité constitue aujourd’hui plus que jamais un enjeu majeur pour le Grand Est.

Venez découvrir aussi l’Histoire des communications, qu’elles soient stratégiques, amoureuses ou scientifiques, de la Poste à internet, du pigeon voyageur au smartphone.

Au cours d’un week-end, cet évènement réunira plus de 70 acteurs de l’Histoire et du patrimoine, associations comme professionnels qui proposeront des expositions, des animations pour petits et grands, des maquettes, des matériels anciens, des reconstitutions historiques ou numériques et des conférences.

+33 3 87 31 81 45 http://chr.grandest.fr/

