Journées d’Histoire Régionale “ELLES ont fait l’Histoire”

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Abbaye des Prémontrés

Ces journées, organisées par le Comité d’Histoire Régionale, service de la Région Grand Est, ont pour but de faire connaître au plus grand nombre les richesses de l’Histoire et du patrimoine de notre région. Au programme, un large panel d’animations accessibles aux plus jeunes comme aux plus fervents passionnés d’Histoire : expositions, conférences, démonstrations, ateliers, reconstitutions… Plus de quatre-vingt structures de l’Histoire et du Patrimoine participeront à cet événement. Le thème consacrera ces journées à l’Histoire des femmes en Grand Est. Cette édition proposera au public de découvrir ou de redécouvrir les grandes figures féminines qui ont compté dans l’Histoire, de Jeanne d’Arc à Émilie du Châtelet, en passant par Marie Marvingt, Louise Michel ou Louise Weiss mais également celles qui, plus méconnues aujourd’hui, marquèrent pourtant l’Histoire de leur territoire (suffragettes, résistantes, femmes politiques, artistes, industrielles …). Entrée libre pour l’ensemble des animations du week-end. ——————– Le Comité d’Histoire Régionale, service de de la Région Grand Est, est une structure unique en France ; elle contribue à renforcer la connaissance et la notoriété du patrimoine et de l’Histoire de tous les territoires du Grand Est et de tous ceux qui agissent au quotidien pour leur conservation.

Abbaye des Prémontrés 9, rue Saint-Martin pont-à-mousson Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle



