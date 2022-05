Journées d’études – Saint-Jacques de Compostelle Oloron-Sainte-Marie, 3 juin 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Journées d’études – Saint-Jacques de Compostelle Oloron-Sainte-Marie

2022-06-03 09:00:00 – 2022-06-04 18:00:00

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Itinéraire de pèlerinage, sentier de randonnée, patrimoine de l’Humanité, itinéraire culturel européen, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle constituent un bien commun dont il est nécessaire de prendre soin.

Pèlerins, randonneurs, collectivités locales, institutions internationales, acteurs du patrimoine ou du tourisme, hébergeurs…nombreux sont ceux qui participent à la vitalité des chemins de Saint-Jacques au travers de leurs actions croisées.

Mais comment faire en commun, concilier des contradictions, conjuguer développement humain et territorial, agir en coopération avec pour fil d’Ariane, l’accueil et le bien être des cheminants quelles sue soient leurs motivations, le partage d’un certain esprit des lieux?

