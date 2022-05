Journées d’études – Saint-Jacques de Compostelle Oloron-Sainte-Marie, 4 juin 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Journées d’études – Saint-Jacques de Compostelle Place de la Cathédrale Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie

2022-06-04 – 2022-06-04 Place de la Cathédrale Cathédrale Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Au programme :

9h : visite de la cathédrale avec Virginie Arruebo, guide conférencière et médiatrice à la Mairie d’Oloron Sainte-Marie et Janick Iturralde, médiatrice du Patrimoine du Pays d’Art et d’Histoire Pyrénées Béarnaises.

11h : départ de la randonnée vers Lacommande sur la via Tolosana, GR653 (une alternative plus courte est également proposée).

17h : réception à Lacommande (retour en bus vers Oloron Sainte-Marie).

Place de la Cathédrale Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie

