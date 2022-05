Journées d’études – Saint-Jacques de Compostelle Oloron-Sainte-Marie, 3 juin 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Journées d’études – Saint-Jacques de Compostelle Villa Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny Oloron-Sainte-Marie

2022-06-03 09:30:00 – 2022-06-03 22:00:00 Villa Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Programme :

9h30 : Accueil par la Mairie d’Oloron et Communauté de communes du Haut Béarn.

10/11h : communications universitaires

– Dynamique de co-création des politiques publiques dans des contextes institutionnels complexes : le cas des chemins de Compostelle en France et en Espagne

– Les voies jacquaires oubliées de la Saintonge au Bas-Médoc : une perspective de développement touristique pour le parc naturel régional du Médoc ?

A la confluence des patrimoines naturels, immatériels et culturels de l’UNESCO : l’exemple lumineux des chemins de Saint-Jacques

11/11h30 : pause

11h30 / 12h30 : table ronde “Modalités de gestion des chemins de St Jacques de Compostelle en France : regards croisés

14h30/16h : communications universitaires

16h30/17h30 : perspectives européennes

18h : apéritif proposé par la ville d’Oloron

21h : Concert de Pierre Ouilhon, organiste titulaire à la cathédrale.

Agence Française des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle

dernière mise à jour : 2022-04-14 par