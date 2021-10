Vayrac Base de Plein Air de Mézels Lot, Vayrac Journées d’études 2021 Base de Plein Air de Mézels Vayrac Catégories d’évènement: Lot

Les brevetés de la Fédération française de spéléologie sont invités ce weekend de novembre aux journées d’études annuelles, qui constituent un moment important d’échange, de partage et de réflexion sur l’enseignement de chacune de nos activités : la spéléologie, le canyonisme et la plongée souterraine. Pour s’inscrire, merci de compléter ce formulaire avant le 13 novembre : [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJu6bR3HUz4H91f9XnUzTOEUIYje5ey5xtRh6tRg5IJklCaw/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJu6bR3HUz4H91f9XnUzTOEUIYje5ey5xtRh6tRg5IJklCaw/viewform?usp=sf_link) et de nous envoyer votre règlement (chèque ou virement). Pour tout renseignement, veuillez nous contacter à l’adresse [formations@ffspeleo.fr](mailto:formations@ffspeleo.fr) Le pôle enseignement de la FF Spéléologie organise ses journées d’études, les 20 et 21 novembre 2021 à la base de Mézels (Lot). Base de Plein Air de Mézels Vayrac Vayrac Lot

