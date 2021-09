Journées d’étude : RÉVERSIBILITÉ, IRRÉVERSIBILITÉ ET “RETRAITABILITÉ” EN CONSERVATION-RESTAURATION Amiens, 23 septembre 2021, Amiens.

Journées d’étude : RÉVERSIBILITÉ, IRRÉVERSIBILITÉ ET “RETRAITABILITÉ” EN CONSERVATION-RESTAURATION 2021-09-23 – 2021-09-24

Amiens Somme

0 0 Le Centre de recherche et de restauration des musées de France organise en région un cycle de journées d’étude sur la conservation-restauration des œuvres d’art.

Accueillies par le Musée de Picardie à Amiens les 23 et 24 septembre 2021, ces troisièmes journées sont destinées en priorité aux professionnels des musées (conservateurs, attachés de conservation, régisseurs, restaurateurs, etc.) et des Monuments historiques, aux étudiants ainsi qu’aux amateurs éclairés. Elles bénéficient du soutien de la DRAC Hauts-de-France (Ministère de la Culture), de la Ville d’Amiens et de la métropole amiénoise, du musée de Picardie, de la Fédération Française des Professionnels de la Conservation-Restauration (FFCR) et de la collaboration de l’Association Générale des Conservateurs des Collections publiques de France et sa section régionale (AGCCPF).

Ces journées sont dédiées à la réversibilité, l’irréversibilité et la “retraitabilité” en conservation-restauration. Ce sera l’occasion de montrer, à partir d’exemples récents comment ces notions ont évolué et comment elles sont aujourd’hui appréhendées et interprétées aux différentes étapes d’une intervention (diagnostic, prise de décision, choix techniques, modes de médiation ou retour d’expérience). Ces questions pourront être abordées sous des angles divers : histoire des doctrines de la restauration, sciences de la matière, pratique de la restauration, sciences humaines, etc.

Les communications aborderont un large pan de techniques, de l’archéologie à l’art contemporain. Une attention particulière a été portée aux œuvres conservées dans les musées ou collections publiques de la région Hauts-de-France.

Inscriptions

Les journées seront sur inscription, en présentiel, sous réserve des conditions sanitaires, et en visio. Lien pour s’inscrire : https://forms.office.com/r/kepJ6qRFYA

