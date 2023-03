Journées d’étude « Creil au Moyen Âge », 22 juin 2023, Creil .

Journées d’étude « Creil au Moyen Âge »

Place François Mitterrand Creil Oise

2023-06-22 09:30:00 – 2023-06-23 17:30:00

Creil

Oise

0 Dans le cadre du projet de restauration et de mise en valeur de son ancien château, la ville de Creil organise des journées d’étude ayant pour sujet le patrimoine médiéval, les 22 et 23 juin 2023, en partenariat avec le service départemental d’archéologie de l’Oise. Historiens, historiens de l’art, archéologues, géologues et passionnés interviendront et échangeront sur le sujet. L’occasion d’en apprendre plus sur l’histoire du château médiéval, de l’église Saint-Médard et de la ville de Creil.

Gratuit

Programme détaillé à venir sur le site www.museegallejuillet.fr

Réservation conseillée au 03 44 29 51 50 ou par mail: musee@mairie-creil.fr

musee@mairie-creil.fr +33 3 44 29 51 50 https://museegallejuillet.fr/

Musée Gallé-Juillet

Creil

