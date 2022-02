JOURNÉES DES VINS DE FRANCE Mexy Mexy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Mexy

JOURNÉES DES VINS DE FRANCE Mexy, 1 avril 2022, Mexy. JOURNÉES DES VINS DE FRANCE Salle René Martini Rue de Lorraine Mexy

2022-04-01 16:00:00 – 2022-04-01 20:00:00 Salle René Martini Rue de Lorraine

Mexy Meurthe-et-Moselle Mexy Salon des vins et de la gastronomie.

Dégustations gratuites.

Ambiance chaleureuse et parkings nombreux.

Un verre à dégustation gravé offert à chaque visiteur adulte.

Règles sanitaires en vigueur à respecter. Salle René Martini Rue de Lorraine Mexy

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Mexy Autres Lieu Mexy Adresse Salle René Martini Rue de Lorraine Ville Mexy lieuville Salle René Martini Rue de Lorraine Mexy Departement Meurthe-et-Moselle

Mexy Mexy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mexy/

JOURNÉES DES VINS DE FRANCE Mexy 2022-04-01 was last modified: by JOURNÉES DES VINS DE FRANCE Mexy Mexy 1 avril 2022 Meurthe-et-Moselle Mexy

Mexy Meurthe-et-Moselle