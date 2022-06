Journées des plantes et du jardin au Château de Conteval La Capelle-lès-Boulogne La Capelle-lès-Boulogne Catégorie d’évènement: La Capelle-lès-Boulogne

Journées des plantes et du jardin au Château de Conteval La Capelle-lès-Boulogne, 4 juin 2022, La Capelle-lès-Boulogne. Journées des plantes et du jardin au Château de Conteval 124 Route Nationale La Capelle-lès-Boulogne

2022-06-04 – 2022-06-05

124 Route Nationale La Capelle-lès-Boulogne 62360 La Capelle-lès-Boulogne Parenthèse nature, patrimoine, art, épicure en Vallées d’Opale, sur notre stand dans le Parc et Jardins du Château de Conteval, avec Geraldine Venant et Sébastien Hoyer, samedi après-midi et dimanche, aux côtés de nos partenaires, Katharine Tasker L’encas & L’échoppe, Jean-loup Hennebelle Pépinière Jean-Pierre Hennebelle ! granvalconteval@gmail.com Parenthèse nature, patrimoine, art, épicure en Vallées d’Opale, sur notre stand dans le Parc et Jardins du Château de Conteval, avec Geraldine Venant et Sébastien Hoyer, samedi après-midi et dimanche, aux côtés de nos partenaires, Katharine Tasker L’encas & L’échoppe, Jean-loup Hennebelle Pépinière Jean-Pierre Hennebelle ! 124 Route Nationale La Capelle-lès-Boulogne

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégorie d’évènement: La Capelle-lès-Boulogne Autres Lieu La Capelle-lès-Boulogne Adresse 124 Route Nationale Ville La Capelle-lès-Boulogne lieuville 124 Route Nationale La Capelle-lès-Boulogne

La Capelle-lès-Boulogne La Capelle-lès-Boulogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-capelle-les-boulogne/

Journées des plantes et du jardin au Château de Conteval La Capelle-lès-Boulogne 2022-06-04 was last modified: by Journées des plantes et du jardin au Château de Conteval La Capelle-lès-Boulogne La Capelle-lès-Boulogne 4 juin 2022

La Capelle-lès-Boulogne