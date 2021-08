Beauvais Beauvais Beauvais, Oise Journées des plantes Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Journées des plantes Beauvais, 10 septembre 2021, Beauvais. Journées des plantes 2021-09-10 – 2021-09-12

Si vous êtes à la recherche d'idées d'aménagement ou de mobilier de jardin, d'arbres, de plantes exotiques ou plus classiques, ce rendez-vous est fait pour vous ! Plus de 50 professionnels (horticulteurs, pépiniéristes, artisans, paysagistes) vous font découvrir leurs dernières nouveautés et vous donnent des conseils pour embellir vos créations paysagères. Des animations et des ateliers organisés par les exposants accompagnent votre visite. Il ne vous reste plus qu'à trouver votre plante rare ! En partenariat avec Nature Expo. Vendredi 10 septembre de 14h à 19h Samedi 11 septembre de 10h à 19h Dimanche de 10h à 18h Entrée : 3€ Gratuit pour les moins de 18 ans Renseignements 03 44 15 67 62 maladrerie@beauvaisis.fr

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse Ville Beauvais lieuville 49.4141#2.10198