Journées des Plantes au château de Chantilly – Edition Printemps 2023 Chantilly, 12 mai 2023, Chantilly .

Journées des Plantes au château de Chantilly – Edition Printemps 2023

1 Rue du Connètable Chantilly Oise

2023-05-12 10:00:00 – 2023-05-14 19:00:00

Chantilly

Oise

Rendez-vous incontournable dédié aux plantes, à la biodiversité et aux tendances du jardin, les Journées des Plantes de Chantilly rassemblent plus de 200 pépiniéristes et exposants parmi les plus prestigieux d’Europe.

Thème: Cultiver le bien-être.

Les Journées des Plantes de Chantilly c’est:

• Toutes les gammes de plantes réunies dans un lieu d’exception à proximité de Paris : les classiques, les nouveautés, les plus belles, les plus rares…

• L’événement de référence, de réputation internationale, qui réunit les passionnés de jardins, les esthètes et les curieux.

• L’excellence des pépiniéristes européens parmi plus de 200 exposants sélectionnés

• Des ateliers pratiques, des conseils, des conférences, des lancements de nouvelles variétés…

• Un Jury international des Mérites présent pour distinguer les plus belles plantes : le festival de Cannes de la profession

• 3 jours pour acheter, partager, découvrir, visiter, apprendre, fêter les plantes !

Ouverture des réservations prochainement

https://chateaudechantilly.fr/les-journees-des-plantes-de-chantilly/

Chantilly

dernière mise à jour : 2023-01-12 par