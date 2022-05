Journées des plantes à l’Arboretum de la Sédelle

2022-05-07 – 2022-05-08 Journées des plantes à l'Arboretum de la Sédelle, 29ème Édition du rendez-vous incontournable des jardiniers et passionnés es plantes d'automne et de la nature du limousin. Vente de plantes, exposition, conférences, sorties naturalistes. Visites guidées de l'arboretum.

