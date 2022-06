Journées des Océans – Conférence Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance Catégories d’évènement: 35870

Le Minihic-sur-Rance

Journées des Océans – Conférence Le Minihic-sur-Rance, 10 juin 2022, Le Minihic-sur-Rance. Journées des Océans – Conférence Salle de La Lorgnette Rue du Pron Le Minihic-sur-Rance

2022-06-10 – 2022-06-10 Salle de La Lorgnette Rue du Pron

Le Minihic-sur-Rance 35870 Conférence sur la protection de nos écosystèmes marins sur la côte d’émeraude. Par monsieur Valentun Danet du Muséum National d’Histoire Naturelle. Entrée libre. Vendredi 10 juin 2022 – 19h – Salle de La Lorgnette +33 2 99 88 56 15 Conférence sur la protection de nos écosystèmes marins sur la côte d’émeraude. Par monsieur Valentun Danet du Muséum National d’Histoire Naturelle. Entrée libre. Vendredi 10 juin 2022 – 19h – Salle de La Lorgnette Salle de La Lorgnette Rue du Pron Le Minihic-sur-Rance

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 35870, Le Minihic-sur-Rance Autres Lieu Le Minihic-sur-Rance Adresse Salle de La Lorgnette Rue du Pron Ville Le Minihic-sur-Rance lieuville Salle de La Lorgnette Rue du Pron Le Minihic-sur-Rance Departement 35870

Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance 35870 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-minihic-sur-rance/

Journées des Océans – Conférence Le Minihic-sur-Rance 2022-06-10 was last modified: by Journées des Océans – Conférence Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance 10 juin 2022 35870 Le Minihic-sur-Rance

Le Minihic-sur-Rance 35870