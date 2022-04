Journées des moulins – visite du moulin et dégustation Saint-Antoine-du-Rocher Saint-Antoine-du-Rocher Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Antoine-du-Rocher

Journées des moulins – visite du moulin et dégustation Saint-Antoine-du-Rocher, 25 juin 2022, Saint-Antoine-du-Rocher. Journées des moulins – visite du moulin et dégustation Saint-Antoine-du-Rocher

2022-06-25 – 2022-06-26

Saint-Antoine-du-Rocher Indre-et-Loire Journées des moulins – visite du moulin et dégustation Journées des moulins – visite du moulin et dégustation +33 2 34 53 48 56 Journées des moulins – visite du moulin et dégustation Moulin bondonneau

Saint-Antoine-du-Rocher

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saint-Antoine-du-Rocher Autres Lieu Saint-Antoine-du-Rocher Adresse Ville Saint-Antoine-du-Rocher lieuville Saint-Antoine-du-Rocher Departement Indre-et-Loire

Journées des moulins – visite du moulin et dégustation Saint-Antoine-du-Rocher 2022-06-25 was last modified: by Journées des moulins – visite du moulin et dégustation Saint-Antoine-du-Rocher Saint-Antoine-du-Rocher 25 juin 2022 Indre-et-Loire Saint-Antoine-du-Rocher

Saint-Antoine-du-Rocher Indre-et-Loire