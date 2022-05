Journées des Moulins – Moulin de Cussol Verdelais, 21 mai 2022, Verdelais.

2 EUR Entre le Domaine de Malagar, cher à François Mauriac, et le calvaire de Verdelais, le moulin à vent de 1730 entièrement restauré en 2002 propose des démonstrations de mouture de céréales, d’orientation et d’entoilage des ailes. Point de vue sur la vallée de la Garonne et du Sauternais.

