Journées des Moulins et du Patrimoine Meulier Ramatuelle Ramatuelle Catégories d’évènement: Ramatuelle

Var

Journées des Moulins et du Patrimoine Meulier Ramatuelle, 21 mai 2022, Ramatuelle. Journées des Moulins et du Patrimoine Meulier Route des Moulins de Paillas Le Moulin de Paillas Ramatuelle

2022-05-21 – 2022-05-22 Route des Moulins de Paillas Le Moulin de Paillas

Ramatuelle Var Elément fort du patrimoine bâti de Ramatuelle, restauré en 2002 à l’identique, le moulin vous ouvre sa porte. L’Association “Les Amis des Moulins de Ramatuelle” en assure la visite gratuite en continu. Route des Moulins de Paillas Le Moulin de Paillas Ramatuelle

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Ramatuelle, Var Autres Lieu Ramatuelle Adresse Route des Moulins de Paillas Le Moulin de Paillas Ville Ramatuelle lieuville Route des Moulins de Paillas Le Moulin de Paillas Ramatuelle Departement Var

Ramatuelle Ramatuelle Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramatuelle/

Journées des Moulins et du Patrimoine Meulier Ramatuelle 2022-05-21 was last modified: by Journées des Moulins et du Patrimoine Meulier Ramatuelle Ramatuelle 21 mai 2022 Ramatuelle Var

Ramatuelle Var