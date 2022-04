Journées des Moulins du Cotentin #2

2022-06-26 13:30:00 – 2022-06-26 18:00:00 Profitez des Journées des Moulins du Cotentin pour redécouvrir le Moulin à eau de Marie Ravenel en visite libre. Les boulangères du moulin vous proposeront leur fameuse gâche, ainsi que d'autres spécialités (réservation conseillée). Présence d'artistes sur le site.

