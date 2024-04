Journées des Métiers d’arts à la Filature de Belvès Monplaisant, vendredi 5 avril 2024.

Pour la 18ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art, la filature de laine de Belvès perpétue les savoir-faire autour des métiers d’arts et textiles pour une semaine sous le signe de la transmission autour du thème « Sur le bout des doigts »

Les 6 et 7 ouverture exceptionnelle à tarifs réduits!

1er avril de 14h à 18 mini stage de tricot

2 avril café tricot littéraire, gratuit

3 avril crocheter un bijou

5 avril 9h30 à 12h30, collier en feutre

6 avril tressage de boucle

7 avril 14h à 18h, tissage Andin .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-05

Monplaisant 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine filaturedebelves@gmail.com

L’événement Journées des Métiers d’arts à la Filature de Belvès Monplaisant a été mis à jour le 2024-03-28 par Périgord Noir Vallée Dordogne