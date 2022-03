Journées des métiers d’art : Tissage Moutet Orthez, 3 avril 2022, Orthez.

Journées des métiers d’art : Tissage Moutet Tissage Moutet Rue du Souvenir Français Orthez

2022-04-03 – 2022-04-03 Tissage Moutet Rue du Souvenir Français

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Visites sur réservation.

Départs à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30. Durée : environ 40 minutes

Découvrez notre savoir-faire et tout l’univers du tissage dans nos ateliers remplis de couleurs et de bruits !

Lors d’un parcours commenté, suivez les étapes de fabrication réalisées dans nos ateliers. Vous pourrez ainsi constater par vous-même que tout est réalisé au sein de notre usine labellisée “Entreprise du Patrimoine Vivant” et que seuls 134 pas séparent la bobine du fil du produit fini, vendu dans notre magasin d’usine.

Nous vous proposons également de suivre de courtes vidéos de démonstration sur les gestes de notre métier. Comment couper droit un fil, comment réparer un fil sur le métier à tisser, quelle est la technique du tissage…

+33 5 59 69 14 33

