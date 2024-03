JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART PORTES OUVERTE DE L’ATELIER D’ART SERGE OCTOBRE Rouède, samedi 6 avril 2024.

Portes ouvertes d’Atelier Serge Octobre, Créateur et Créatrice de bijoux contemporains en laiton.

L’accueil sera chaleureux, dans l’intimité de notre atelier. Venez découvrir les coulisses d’une création de bijoux entièrement artisanale et locale.

10h-13h Présentation de l’atelier de bijouterie de Serge Octobre, les outils, les machines, la matière première.

13h-16h Démonstration des techniques de la dinanderie, la découpe, le ponçage, le filigrane, la soudure et le polissage. Nous transformerons la matière devant vous en suivant toutes les étapes de fabrication.

16h-18h Présentation de la nouvelle collection.

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

QUARTIER HOSTELLERIE

Rouède 31160 Haute-Garonne Occitanie

L’événement JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART PORTES OUVERTE DE L’ATELIER D’ART SERGE OCTOBRE Rouède a été mis à jour le 2024-03-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE