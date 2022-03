Journées des Métiers d’Art Maison des Lumières Denis Diderot, 2 avril 2022, Langres.

Les 2 et 3 avril prochains, au cœur de son quartier historique, la ville de Langres et ses partenaires vous invitent à découvrir en famille des métiers d’art vivants et innovants à travers des expositions, ateliers et démonstrations. Couteliers, vanniers, tapissiers, ébénistes, tailleurs de pierre, vitraillistes, sculpteurs, créateurs de bijoux et bien d’autres partagent leurs savoir-faire alliant tradition, authenticité et modernité. Des milliers d’objets issus de l’artisanat et de l’artisanat d’art vous seront présentés par leurs créateurs eux-mêmes, au nombre d’une centaine. L’édition 2022 accueille en particulier la vannerie. Présenté par le Comité de Développement et de Promotion de la Vannerie : ce savoir-faire en perpétuelle évolution, riche en découvertes, en inspiration et en innovation sera mis en scène au Collège Diderot. Alternative au plastique, avec des fabrications peu polluantes et biodégradables, la vannerie répond plus que jamais aux enjeux de consommation actuels. C’est aussi un artisanat universel qui sera mis en valeur sur ce week-end grâce à la présence d’une trentaine d’œuvres de masques en vannerie provenant de Papouasie – Nouvelle-Guinée à la Maison des Lumières Denis Diderot. Un week-end consacré à la rencontre d’artisans d’art et d’artistes passionnés et passionnants dans une magnifique ville d’Art et d’Histoire ! Le Salon Lames à Langres, nouvelle version du Salon de la Coutellerie et Cisellerie, vous fera découvrir ou re-découvrir plus de 50 couteliers qui seront réunis à la salle Jean Favre de Langres dans une ambiance conviviale au service de la passion des lames. Entrée gratuite sur l’ensemble des sites et achats possibles, dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Samedi 2 avril de 10h à 19h et dimanche 3 avril de 10h à 18h.

