Journées des Métiers d’Art et des Fenêtres qui Parlent 2024 Le Nouveau lieu Lille, samedi 6 avril 2024.

Journées des Métiers d’Art et des Fenêtres qui Parlent 2024 Venez découvrir les talents des artisan.e.s et des artistes de la métropole ! Les portes du Nouveau Lieu seront ouvertes tout le week-end. 6 et 7 avril Le Nouveau lieu Entrée libre, concert du samedi : prix libre

Le samedi 6 Avril et le dimanche 7 avril De 11h à 18h :

Artisanat : Expositions, démonstrations et ateliers d’initiation/découverte de différents métiers d’arts seront proposés. (Maroquinerie, céramique, luminaires, ébénisterie, vannerie, sérigraphie, gravure, photographie argentique, vitrail, etc.)

Art : Expositions et ateliers.

Exposition « Fenêtres qui parlent » visible dans le quartier Vauban-Esquermes à partir du 16 mars au 14 avril.

Le samedi 6 Avril – À partir de 18h :

Des concerts à prix libre ! Présentés par l’association « Sur Les Cendres ».

Eastern Trade (en solo) – Grunge Incandescent – Lille

Woody Crown – Blues Rock – Lille

We Need A Plumber – Prog, Jazz, Afrobeat – Lille

La buvette de l’association prendra part à la fête tout au long du week-end en vous proposant de la petite restauration et diverses boissons.

Le Nouveau lieu 35, Rue Vergniaud 59800 LILLE Lille 59037 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 06 68 54 06 11 https://fr-fr.facebook.com/lenouveaulieucollectif;https://www.instagram.com/lenouveaulieu/ Lieu de création et d’expérimentation situé à Lille.

