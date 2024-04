Journées des métiers d’art Atelier Nectoux Dax, vendredi 5 avril 2024.

Journées des métiers d’art Atelier Nectoux Dax Landes

Les Ateliers Nectoux réalisent des comptoirs en étain, des « zincs », pour les cafés, bistrots, hôtels et restaurants en France et à travers le monde.

Notre maison perpétue un savoir-faire d’exception et unique depuis 1930. Derniers spécialistes de ce métier, les Ateliers ont quitté Paris en 2011 pour s’installer à Dax. Nous détenons le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » depuis 2009.

Les Comptoirs en étain sont un produit haut de gamme.

Leur production est entièrement réalisée à la main, de façon artisanale. Un mètre de comptoir sur-mesure représente environ quinze heures de travail.

Dates et horaires d’accueil SUR RENDEZ-VOUS

Vendredi 5, de 13h30 à 14h30

Samedi 6, 10h à 13h 14h à 18h

Dimanche 7 10h à 18h 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-07

Atelier Nectoux 38 rue Joseph de Laurens

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Journées des métiers d’art Dax a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Grand Dax