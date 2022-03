Journées des Métiers d’Art au Musée de la Nacre Méru, 2 avril 2022, Méru.

Journées des Métiers d’Art au Musée de la Nacre Méru

2022-04-02 – 2022-04-03

Méru Oise Méru

Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont un événement unique et gratuit pour découvrir les métiers d’art et l’artisanat.

Pour cette 16ème édition, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie vous ouvre gratuitement ses portes pour vous faire découvrir le savoir-faire des métiers de la tabletterie par le biais de démonstrations.

Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022

Visites guidées avec démonstrations de 14h30 à 18h30

contact@musee-nacre.fr +33 3 44 22 61 74 https://musee-nacre.fr/

Jean-Baptiste Quillien

Méru

