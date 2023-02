Journées des Métiers d’art au Musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Journées des Métiers d’art au Musée de la Chaussure Rue Bistour, 1 avril 2023, Romans-sur-Isère . Journées des Métiers d’art au Musée de la Chaussure Musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère Drôme Rue Bistour Musée de la Chaussure

2023-04-01 – 2023-04-02

Rue Bistour Musée de la Chaussure

Romans-sur-Isère

Drôme Quarante artisans d’art vous donnent rendez-vous au musée pour partager leur

talent et leur créativité.

Démonstration d’une fabrication de chaussure artisanale par les anciens cadres de la Chaussures ( 14h à 18h) artethistoire@valenceromansagglo.fr https://www.valenceromansagglo.fr/fr/sports-culture-sorties-et-tourisme/sorties-et-tourisme/pays-d-art-et-d-histoire.html Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Romans-sur-Isère Drôme Rue Bistour Musée de la Chaussure Ville Romans-sur-Isère lieuville Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere /

Journées des Métiers d’art au Musée de la Chaussure Rue Bistour 2023-04-01 was last modified: by Journées des Métiers d’art au Musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère 1 avril 2023 Drôme Musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère Drôme Rue Bistour Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme