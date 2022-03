Journées des Métiers d’Art : Animaux en voie d’apparition Oloron-Sainte-Marie, 28 mars 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Journées des Métiers d’Art : Animaux en voie d’apparition Place Saint-Pierre Maison de Léa Oloron-Sainte-Marie

2022-03-28 – 2022-04-03 Place Saint-Pierre Maison de Léa

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Oloron-Sainte-Marie

EUR 0 0 La Maison de Léa, Maison privée boutique-galerie, prend l’initiative à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art de présenter les travaux de Sylvie et Philippe BOULIET, un couple d’artisans parisiens, qui allient leurs talents d’assembleurs, de chineurs et de peintres pour, créer des animaux extraordinaires.

Pour répondre à la thématiques de cette année « Nos mains à l’unisson » , des personnes d’ici, qui ont un réel savoir faire, autour du papier ; pliage, origami, papier mâché, gravures, pastels et cadre en bois fait mains, seront présentes à la boutique-galerie, toute la semaine en démonstration.

L’objectif de la participation à cet événement culturel, qui met un coup de projecteur sur Oloron Ste Marie, est de relancer l’attractivité et l’animation de la Place Saint Pierre dans le quartier patrimonial de Sainte Croix.

Un lieu charmant à découvrir « La haut ».

+33 6 22 18 13 15

Maison de Léa

Place Saint-Pierre Maison de Léa Oloron-Sainte-Marie

