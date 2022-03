Journées des métiers d’art : Amma Terre Monein, 3 avril 2022, Monein.

Journées des métiers d’art : Amma Terre Collectif Amass’art 7 rue du Commerce Monein

2022-04-03 – 2022-04-03 Collectif Amass’art 7 rue du Commerce

Monein Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Démonstration de tournage, découverte de mon métier et du raku.

Je vous propose de vous expliquer mon travail aux multiples facettes : tournage, modelage mais aussi recherches de couleurs, de texture, d’impression, de vie, d’art. Cet art, c’est celui de la terre, celui des émaux et des émotions. Cet art me permet de m’exprimer au quotidien à travers la terre, le feu, l’eau et la couleur. Le raku, mon premier “terre amour”, est une technique datant du seizième siècle, dédiée aux arts de la cérémonie du thé et intimement liée à la nature et à la philosophie du Wabi Sabi. Je me suis spécialisée dans le chawan, bol à thé, variant une infinité de formes et de caractéristiques. Cette année, je me suis consacrée à des recherches de couleurs uniquement faite d’oxydes métalliques en cuisson haute température (1280°).

Démonstration de tournage, découverte de mon métier et du raku.

+33 6 24 82 24 72

Amass’art

