Journées des Infirmiers de Marseille Rue Joseph Biaggi Marseille 3e Arrondissement, mercredi 3 avril 2024.

Journées des Infirmiers de Marseille Rue Joseph Biaggi Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Les Journées des Infirmiers ont été créées dans le but de rassembler tous les infirmiers (salariés, libéraux, étudiants), afin d’échanger mais aussi de les former et informer sur leur profession et tout ce qui gravite autour.Professionnels

Durant deux journées, les participants peuvent profiter de témoignages de la part de différents intervenants (directeurs de soins, infirmiers de différents horizons, établissements de santé, président de CPTS, associations, fédérations, etc.). C’est un événement gratuit, où 4 thématiques seront mises en avant cette année



– Eco-infirmière l’impact de la santé sur l’environnement

– Vis Ma vie d’infirmière pratique quotidienne dans la peau d’une

infirmière

– Santé mentale des soignants et des soignés

– Evolution de carrière entre spécialisation et reconversion



Les inscriptions sont gratuites et ouvertes à tous, se font sur le site internet, le programme est actualisé chaque semaine. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03

fin : 2024-04-04

Rue Joseph Biaggi EMD Business School

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Journées des Infirmiers de Marseille Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille