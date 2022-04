Journées des Espaces fortifiés Fort de Condé Chivres-Val Catégories d’évènement: Aisne

Journées des Espaces fortifiés

du vendredi 22 avril au dimanche 24 avril à Fort de Condé

du vendredi 22 avril au dimanche 24 avril à Fort de Condé

Journées thématiques organisées dans le cadre des journées régionales des espaces fortifiés des Hauts-de-France. A cette occasion, retrouvez l’Escape Game itinérant de l’Association des espaces fortifiés et venez découvrir l’emplacement du télégraphe optique habituellement fermé aux visites.

L’accès au site est payant : tarif plein 6,50 €, 8-14 ans 4 €, gratuit pour les – de 8 ans

Profitez de ces journées pour découvrir ou redécouvrir nos espaces fortifiés ! Fort de Condé Chivres-Val

2022-04-22T09:30:00 2022-04-22T17:30:00;2022-04-23T09:30:00 2022-04-23T17:30:00;2022-04-24T09:30:00 2022-04-24T17:30:00

