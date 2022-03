Journées des espaces fortifiés Chivres-Val Chivres-Val Catégories d’évènement: Aisne

2022-04-22 09:30:00 – 2022-04-24 17:30:00

Chivres-Val Aisne Chivres-Val 6.5 6.5 A l'occasion des Journées Des Espaces Fortifiés, venez (re)découvrir le fort : son centre d'interprétation, l'emplacement du télégraphe optique, l'escape game itiniérant de l'association des espaces fortifiés des Hauts de France. fortdeconde@cc-valdeaisne.fr +33 3 23 54 40 00 http://www.fortdeconde.com/

