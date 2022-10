Journées des enfants Rognonas Rognonas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne Animations offertes par le Comité des Fêtes.



A partir de 10h :

– Châteaux gonflables

– Aires de jeux

– Rodéo mécanique

– Sumos enfants

– Balade à poneys

– Atelier maquillage



A partir de 17h :

Démonstration de majorettes par les « Z’Amazones » de Châteaurenard/Paluds de Noves.



Buvette et petite restauration sur place. Journées des enfants de Rognonas. +33 4 90 90 33 00 http://rognonas.fr/ Rognonas

