JOURNÉES DES DROITS DE LA FEMME – MAISON DE QUARTIER VACLAV HAVEL Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

JOURNÉES DES DROITS DE LA FEMME – MAISON DE QUARTIER VACLAV HAVEL Béziers, 10 mars 2022, Béziers. JOURNÉES DES DROITS DE LA FEMME – MAISON DE QUARTIER VACLAV HAVEL Béziers

2022-03-10 14:00:00 – 2022-03-10 17:00:00

Béziers Hérault Béziers La maison de quartier Vaclav Havel vous propose de fêter la Journée des Droits de la Femme. À 14h: accueil des participantes et découverte de l’exposition “Créations de femmes”. À 14h30: Les prises de voix réalisées dans le cadre de l’atelier “écriture et slam” de la maison de quartier Albert Camus seront diffusées, suivi par une conférence animée par l’association Episode sur le thème des émotions. Inscription par téléphone. La maison de quartier Vaclav Havel vous propose des animations pour fêter la Journée des Droits de la Femme. Inscription par téléphone. +33 4 67 36 73 57 La maison de quartier Vaclav Havel vous propose de fêter la Journée des Droits de la Femme. À 14h: accueil des participantes et découverte de l’exposition “Créations de femmes”. À 14h30: Les prises de voix réalisées dans le cadre de l’atelier “écriture et slam” de la maison de quartier Albert Camus seront diffusées, suivi par une conférence animée par l’association Episode sur le thème des émotions. Inscription par téléphone. ville de Béziers

Béziers

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

JOURNÉES DES DROITS DE LA FEMME – MAISON DE QUARTIER VACLAV HAVEL Béziers 2022-03-10 was last modified: by JOURNÉES DES DROITS DE LA FEMME – MAISON DE QUARTIER VACLAV HAVEL Béziers Béziers 10 mars 2022 Béziers Hérault

Béziers Hérault