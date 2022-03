JOURNÉES DES DROITS DE LA FEMME – MAISON DE QUARTIER ALBERT CAMUS Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault La maison de quartier Albert Camus vous propose des ateliers bien-être et des activités sportives pour fêter la Journée des Droits de la Femme. Le matin dès 9h, 4 ateliers sont proposés: – écriture et slam

– création de vinaigre aromatisé (animé par l’AREPb)

– bien-être et relaxation

