Journées des claviers Auditorium Jean-Cayrou Colomiers

Haute-Garonne

Journées des claviers

du samedi 19 mars au dimanche 20 mars à Auditorium Jean-Cayrou

du samedi 19 mars au dimanche 20 mars à Auditorium Jean-Cayrou

Deux journées riches de partage et de rencontres entre les classes d'accordéon, de percussions et de piano autour de différentes thématiques : du solo au conte musical ! Restitutions publiques, le dimanche 20 mars, 10h et 14h

Auditorium Jean-Cayrou
26 Rue Gilet, 31770 Colomiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T17:00:00;2022-03-20T10:00:00 2022-03-20T17:00:00

