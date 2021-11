Paris Jardin du palais abbatial Paris Journées d’entraide et d’amitié Jardin du palais abbatial Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 27 novembre au dimanche 28 novembre à Jardin du palais abbatial

Les Journées d’amitié approchent et l’heure est venue de trier et vider vos armoires et greniers. Nous avons besoin d’approvisionnement pour nos stands : Brocante, vide dressing, bijoux, livres, jouets, décoration noël, tombola. Permanences “Dépôts objets et vêtements”, salle Casimir le lundi et le mardi de 14h à 17h au 9 rue de l’Abbaye. Concernant les confitures maison, nous faisons appel à vos talents pour la préparation de bocaux fruités ! Vous pouvez les déposer à l’accueil ou au secrétariat du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h. Port du masque obligatoire

Entrée libre

Moments conviviaux autour de nos divers stands. Profitez de l’occasion pour dénicher l’objet rare et faire vos courses de Noël ! Jardin du palais abbatial 5 rue de l’Abbaye, 75006 Paris Paris Paris 6e Arrondissement Paris

2021-11-27T10:30:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-28T10:30:00 2021-11-28T18:00:00

