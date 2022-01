Journées d’entraide et d’amitié de Saint-Germain des Prés Jardin du palais abbatial,paroisse Saint-Germain des Prés, 23 novembre 2019, Paris.

Journées d’entraide et d’amitié de Saint-Germain des Prés

du samedi 23 novembre 2019 au dimanche 24 novembre 2019 à Jardin du palais abbatial, paroisse Saint-Germain des Prés

Les Journées d’amitié approchent et l’heure est venue de trier et vider vos armoires et greniers. Nous avons besoin d’approvisionnement pour nos stands: Brocante, vide dressing, bijoux, livres, jouets, décoration noël, tombola. Permanences “Dépôts objets et vêtements”, salle Casimir de 14h à 17h au 9 rue de l’Abbaye : les lundis et mercredis. Concernant les confitures maison, nous faisons appel à vos talents pour la préparation de bocaux fruités ! Vous pouvez les déposer à l’accueil. Nous comptons également, sur votre générosité pour l’approvisionnement du stand « Restauration » et remercions par avance toutes les personnes qui souhaitent mettre la main à la pâte pour n’apporter uniquement, cette année, que des tartes sucrées, gâteaux et autres desserts (non liquides) pour les goûters du samedi et dimanche. La réception de vos pâtisseries se fera, la veille, dans la salle Mabillon ou bien dès 10h le jour même.

Entrée libre

Moment de rencontre et de convivialité auquel tous sont invités.

Jardin du palais abbatial,paroisse Saint-Germain des Prés 5 rue de l'Abbaye, 75006 Paris



