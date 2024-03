Journées dentelle à Courseulles Salle Quiquemelle Courseulles-sur-Mer, samedi 29 juin 2024.

Samedi

L’association Dentelles et Blondes Caen et Courseulles organise une rencontre de dentellières les 29 et 30 juin salle Quiquemelle à Courseulles. Le samedi, démonstrations par une centaine de dentellières, exposition de dentelles anciennes et marchands. Le dimanche, exposition de dentelles anciennes et contemporaines et conférence sur l’histoire de la dentelle en Normandie par Claudette et Michel Bouvot, auteurs de 15 livres sur ce sujet.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 10:00:00

fin : 2024-06-30 18:00:00

Salle Quiquemelle Place du marché

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie bouvotdbcc@gmail.com

