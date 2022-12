JOURNÉES DÉGUSTATIONS EN ACCORD METS ET VINS Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon Catégories d’évènement: Lys-Haut-Layon

Maine-et-Loire Venez découvrir les vins du domaine en accord avec des mets adaptés :

Samedi 10 décembre : cochonailles accompagnées de vins rouges et rosés

Samedi 17 décembre : truite et saumon fumés servis avec la finesse de l’Anjou Blanc « Bois du Château »

Samedi 24 décembre : produits de la mer à savourer avec les Sauvignon et Chardonnay 2022

Faites le plein d’idée cadeaux et de délicieuses gourmandises pour les fêtes ! Le Domaine des Trois Monts vous accueille pour trois journées gourmandes ! scea.hubertgueneauetfils@wanadoo.fr +33 2 41 59 45 21 http://www.domainedestroismonts.com/ TREMONT 3 Rue Saint Fiacre Lys-Haut-Layon

