Journées dédiées aux scolaires Jardins du carmel, 3 juin 2022, Abbeville.

Journées dédiées aux scolaires

le vendredi 3 juin à Jardins du carmel

### **Jeudi 2 juin 2022** **Journée dédiée aux scolaires** **Niveaux : cycle 2/cycle 3** 3 activités à la suite : – enquête au jardin: viens observer et identifier les arbres ! – découverte des abeilles et du rucher – fleuralire, une histoire conter. Quatre créneaux d’une heure sont disponibles : 9h30, 10h30, 14h et 15h La classe est séparée en 3 groupes et réalise les trois activités (20 minutes par activité). **En pratique** : Jardin du Carmel – Maison du Patrimoine, 34-36 rue des Capucins 80100 Abbeville Renseignements et **réservation obligatoire** : Service de publics, 03 22 20 29 69 – Gratuit ### **vendredi 3 juin 2022** **Journée dédiée aux scolaires** **Niveaux : cycle 2/cycle 3** 3 activités à la suite : – enquête au jardin: viens observer et identifier les arbres ! – découverte des abeilles et du rucher – histoire de graine Quatre créneaux d’une heure sont disponibles : 9h30, 10h30, 14h et 15h La classe est séparée en 3 groupes et réalise les trois activités (20 min par activités). **En pratique** : Jardin du Carmel – Maison du Patrimoine, 34-36 rue des Capucins 80100 Abbeville Renseignements et réservation obligatoire : Service de publics, 03 22 20 29 69 – Gratuit

Réservation obligatoire : 03 22 20 29 69

Cycle 2 et cycle 3

Jardins du carmel 34-36, rue des Capucins, 80100 Abbeville, Somme, Hauts-de-France Abbeville Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:30:00 2022-06-03T10:30:00;2022-06-03T10:30:00 2022-06-03T11:30:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T15:00:00;2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T16:00:00