Journées découvertes pour adultes Centre équestre et Poney club Fronsac Catégories d’évènement: Fronsac

Gironde

Journées découvertes pour adultes Centre équestre et Poney club, 3 avril 2022, Fronsac. Journées découvertes pour adultes

Centre équestre et Poney club, le dimanche 3 avril à 10:00

Au programme de cette journée : * Découverte * Initiation * Pansage * Théorie

Inscription par mail

au centre équestre et poney club de Libourne Centre équestre et Poney club 33126 Fronsac Fronsac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fronsac, Gironde Autres Lieu Centre équestre et Poney club Adresse 33126 Fronsac Ville Fronsac lieuville Centre équestre et Poney club Fronsac Departement Gironde

Centre équestre et Poney club Fronsac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fronsac/

Journées découvertes pour adultes Centre équestre et Poney club 2022-04-03 was last modified: by Journées découvertes pour adultes Centre équestre et Poney club Centre équestre et Poney club 3 avril 2022 Centre équestre et Poney club Fronsac Fronsac

Fronsac Gironde