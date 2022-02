Journées Découvertes Bien-Être avec l’association Alliance Mieux Etre du Nord Bassin Lanton, 5 mars 2022, Lanton.

Journées Découvertes Bien-Être avec l’association Alliance Mieux Etre du Nord Bassin Villa La Tosca 10 Allée du Bassin Lanton

2022-03-05 09:00:00 – 2022-03-05 17:00:00 Villa La Tosca 10 Allée du Bassin

Lanton Gironde

EUR 35 35 Déconnectez vous pour un meilleur retour aux sources. Une expérience unique du corps, de l’esprit et de l’âme en connexion à la nature, au Bassin, aux autres et soi même. Rejoignez nous dans ces expériences uniques et spécifiques à l’environnement de La Tosca, vous permettant d’atteindre une relaxation plus profonde et un bien-être général dans votre vie.

Voir Programme détaillé

+33 6 32 13 88 54

Coralieterree

dernière mise à jour : 2022-02-04 par