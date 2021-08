Journées Découvertes Aviron de Mer Plougonvelin, 4 septembre 2021, Plougonvelin.

Journées Découvertes Aviron de Mer 2021-09-04 – 2021-09-05

Plougonvelin Finistère Plougonvelin

Journées découverte de l’aviron de mer en bateau et en rameur à terre. Les activités du club sont nombreuses et diverses avec l’école d’aviron pour les jeunes, l’aviron de loisir, de randonnée/trail, de loisir sportif, de compétition mais aussi aviron santé (pratique douce pour toute maladie longue durée), aviron fitness -AviFit- en salle avec différents niveaux (pratique douce pour reprise et plus tonique). Démonstration AviFit samedi à 15h30 et 16h. Dimanche à 11h et 11h30.

contact@avironplougonvelin.fr +33 6 82 74 71 22 https://www.avironplougonvelin.fr/

