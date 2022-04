JOURNEES DECOUVERTE A LERAB LING Roqueredonde, 30 avril 2022, Roqueredonde.

JOURNEES DECOUVERTE A LERAB LING Roqueredonde

2022-04-30 – 2022-04-30

Roqueredonde Hérault Roqueredonde

Rejoignez-nous en famille ou entre amis cet été et venez découvrir la méditation, le site de Lérab Ling et son temple orné d’une statue du Buddha de 7 mètres de haut.

Le matin, des enseignants de méditation vous accueilleront dans la salle principale du temple et vous présenteront de façon simple et ludique les principes de base de la méditation. Tous ensemble vous la pratiquerez et ferez l’expérience directe de ses bienfaits. Il y aura des moments interactif durant lesquels vous aurez l’opportunité de poser des questions.

Ensuite vous irez prendre un déjeuner végétarien préparé avec des produits frais et bio.

Après la pause déjeuner un guide vous fera visiter l’esplanade et le temple de Lérab Ling. Il vous parlera de l’architecture, du symbolisme des décorations et de l’activité du lieu. Une fois dans le temple, un film de 20mn vous sera présenté sur l’histoire et la vocation de Lérab Ling, son temple et la statue du Bouddha.

Vous aurez aussi le temps de poser des questions, d’apprécier l’atmosphère du temple et de ses alentours à votre propre rythme.

visit.lerabling@rigpa.org +33 4 99 88 46 00

Lerab Ling

Roqueredonde

