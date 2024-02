Journées découverte 2h d’initiation au Golf de Servanes Route de Servanes Mouriès, vendredi 8 mars 2024.

Journées découverte 2h d’initiation offertes au Golf de Servanes à Mouriès du 8 mars au 5 avril 2024 !

Saviez-vous que le golf est le sport individuel le plus pratiqué au monde ?



Venez partager un moment inoubliable en pleine nature lors d’une initiation golf du 8 mars au 5 avril 2024, au Golf de Servanes à Mouriès !

Fun, Détente, Partage, le golf est un sport aux multiples vertus qui se pratique seul, entre amis ou en famille.

Il est le 4ème sport le plus pratiqué en France !



Au programme de ces deux heures d’initiation gratuites :

– Encadrement par un enseignant diplômé

– Prêt du matériel et des balles

– Découverte du parcours

– Accessible à tous dès l’âge de 18 ans

Les initiations au golf lors des Journées Découverte sont accessibles pour les adultes uniquement, l’accueil des enfants pourra être pris en charge par l’école de golf dans certains golfs.



Inscription en ligne sur https://www.resonance.golf/fr/jouer/decouvrir-le-golf/sinitier-au-golf/ (dans la limite 4 personnes).

Pour une demande d’initiation avec un groupe plus nombreux merci de contacter notre service conciergerie conciergerie@resonance.golf .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-04-05

Route de Servanes Golf de Servanes

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

