du lundi 4 octobre au samedi 9 octobre

Vous êtes un acteur éducatif, de Jeunesse en Nouvelle Aquitaine ? La Communauté de Communes d’Oléron, en partenariat avec la Communauté de Communes de Jaca, l’association Ecocène, l’association SETEM de Navarre, l’auberge de Jeunesse de la Rochelle et la DRAJES Nouvelle Aquitaine vous accueillent sur l’Ile d’Oléron du 4 au 9 octobre 2021 pour les Journées Rencontres Transfrontalières (projet financé par le programme Erasmus+ Jeunesse). Pendant une semaine, venez rencontrer des professionnels de la jeunesse des régions espagnoles transfrontalières de la Nouvelle Aquitaine (Navarre, Aragon, Euskadi) et échanger avec de futurs partenaires pour monter des projets européens avec les jeunes, en travaillant sur les Objectifs de Développement Durable. Les inscriptions sont ouvertes et limitées : [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3UiAEdO1e986ooY7E2BDfxMxtZe0qGZ_p2nb7n3iW3ku7Zg/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3UiAEdO1e986ooY7E2BDfxMxtZe0qGZ_p2nb7n3iW3ku7Zg/viewform)

Une semaine pour rencontrer et monter des projets européens avec les professionnels de la jeunesse des régions espagnoles transfrontalières. Le Moulin d'Oléron Route des huitres, Dolus Dolus-d'Oléron

2021-10-04 au 2021-10-09

